Ryanair legt im August kräftig zu

Boeing 737 MAX Ryanair (Foto: Boeing)

Ryanair konnte im August 2022 knapp siebzehn Millionen Fluggäste an Bord seiner Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresaugust waren es wegen Corona 11,1 Million Passagiere.

Mit 16,9 Millionen Passagieren im August 2022 ist der weltweit zweitgrößte Low-Cost-Carrier (LCC) Ryanair wieder über dem Vorkrisenniveau angelangt. Im August 2019 ein Jahr vor der Corona Krise konnte Ryanair 14,9 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen. Im August 2020, als die COVID-19 Krise in Europa so richtig loslegte, waren es nur noch rund sieben Millionen Passagiere. Ryanair hat sich von der Corona Krise wieder gut erholt und hat auf ein solides Wachstum umgestellt. Die Flugzeuge waren im August 2022 bei 92.800 Flügen zu 96 Prozent ausgelastet.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 148 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Ryanair, ein Jahr zuvor stand dieser Benchmark wegen der Corona Krise bei 44 Millionen Passagieren. Die Zahlen haben sich wieder stabilisiert und verglichen mit dem Jahr 2020/2021 knapp vervierfacht.