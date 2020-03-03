Ryanair legt erneut kräftig zu

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Im Vergleich zum Vorjahresfebruar stiegen bei Ryanair, dem grössten Low Cost Carrier Europas, neun Prozent mehr Fluggäste zu.

Die Tiefpreisgesellschaft aus Irland konnte im Berichtsmonat Februar 2020 erneut kräftig zulegen. Im Februar flogen mit Ryanair und Laudamotion zusammen 10,5 Millionen Passagiere, das entspricht einem Passagierwachstum von neun Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge blieb wie im Vorjahresfebruar bei sehr hohen 96 Prozent. Mit Ryanair flogen im Februar 10,0 Millionen Passagiere und Lauda konnte 0,5 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen.

Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet folgen mit Ryanair und Laudamotion insgesamt 153,8 Millionen Passagiere, was einem Wachstum von acht Prozent entspricht.