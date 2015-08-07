Ryanair knackt 10 Millionen Marke

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Ryanair konnte im Berichtsmonat Juli 2015 zum erstmals die zehn Millionen Marke übertreffen.

Der erfolgsverwöhnte Billigflieger aus Irland konnte im Juli erneut stark wachsen. Im Berichtsmonat flogen mit Ryanair 10,14 Millionen Fluggäste, dies entspricht einem Wachstum von elf Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge verbesserte sich von 91 Prozent auf sehr hohe 95 Prozent.

Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Ryanair 95 Millionen Passagiere an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von fünfzehn Prozent.