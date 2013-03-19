Ryanair kauft 175 Boeing 737-800S

Der irische Low Cost Carrier Ryanair hat heute eine Kaufabsichtserklärung über 175 neue Boeing 737-800S Verkehrsflugzeuge bekannt gegeben. Die Vertragsunterzeichnung fand in New York statt.

Der irische Low Cost Carrier Ryanair hat heute, den 19. März 2013, eine Kaufabsichtserklärung über 175 neue Boeing 737-800S Verkehrsflugzeuge unterzeichnet. Die Vertragsunterzeichnung fand in New York statt.

Nach den aktuellen Listenpreisen entspricht dieser Grossauftrag einem Wert von 15,6 Milliarden US Dollar. Mit dieser Flottenerweiterung will Ryanair ihre Flotte auf 400 Boeing 737 Maschinen erweitern und die jährliche Passagierkapazität auf mehr als 100 Millionen Fluggäste ausweiten. Ryanair ist ein treuer Boeing Kunde und unterstreicht mit dieser Bestellung die Zuverlässigkeit der Boeing 737.

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