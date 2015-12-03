Ryanair kann kräftig zulegen

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Im Vergleich zum Vorjahresnovember stiegen bei dem grössten Low Cost Carrier Europas erneut einundzwanzig Prozent mehr Passagiere zu.

Das Wachstum scheint bei Ryanair keine Grenzen zu kennen, erneut konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Irland kräftig zulegen. Im November 2015 flogen mit Ryanair 7,71 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von hohen einundzwanzig Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge verbesserte sich um fünf Prozentpunkte auf sehr hohe 93 Prozent. Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Ryanair 99,9 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Plus von siebzehn Prozent.