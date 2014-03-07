Ryanair kann kräftig zulegen

Im Vergleich zum Vorjahresfebruar stiegen bei dem grössten Low Cost Carrier Europas sieben Prozent mehr Fluggäste zu.

Die Tiefpreisgesellschaft aus Irland konnte im Berichtsmonat Februar 2014 erneut kräftig zulegen. Im Februar flogen mit Ryanair 4,5 Millionen Passagiere, ein Jahr zuvor waren es 4,2 Millionen. Die Auslastung verbesserte sich von 77 auf 78 Prozent um einen Prozentpunkt. Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet folgen mit Ryanair insgesamt 81,9 Millionen Passagiere, was einem Wachstum von drei Prozent entspricht. Die durchschnittliche Auslastung der Flugzeuge lag bei soliden 83 Prozent.