Ryanair kann im November kräftig zulegen

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Im Vergleich zum Vorjahresnovember stiegen bei dem grössten Low Cost Carrier Europas erneut zweiundzwanzig Prozent mehr Passagiere zu.

Das Wachstum scheint bei Ryanair keine Grenzen zu kennen, erneut konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Irland kräftig zulegen. Im November 2014 flogen mit Ryanair 6,35 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von hohen zweiundzwanzig Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge verbesserte sich von 81 Prozent auf 88 Prozent um sieben Prozentpunkte. Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Ryanair 85,4 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Plus von fünf Prozent.