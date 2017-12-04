Ryanair kann erneut kräftig zulegen

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Im Vergleich zum Vorjahresnovember stiegen bei dem größten Low Cost Carrier Europas erneut sechs Prozent mehr Passagiere zu.

Das Wachstum scheint bei Ryanair keine Grenzen zu kennen, erneut konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Irland kräftig zulegen. Im November 2017 flogen mit Ryanair 9,3 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von sechs Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge verbesserte sich um einen Prozentpunkt auf sehr hohe 96 Prozent.

Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Ryanair 128,7 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Wachstum von elf Prozent.