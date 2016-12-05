Ryanair kann erneut kräftig zulegen

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Im Vergleich zum Vorjahresnovember stiegen bei dem grössten Low Cost Carrier Europas erneut fünfzehn Prozent mehr Passagiere zu.

Das Wachstum scheint bei Ryanair keine Grenzen zu kennen, erneut konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Irland kräftig zulegen. Im November 2016 flogen mit Ryanair 8,8 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von fünfzehn Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge verbesserte sich um zwei Prozentpunkte auf sehr hohe 95 Prozent.

Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Ryanair 115,5 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Plus von sechzehn Prozent.