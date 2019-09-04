Ryanair kann erneut kräftig wachsen

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Im Vergleich zum Vorjahresaugust stiegen bei dem größten Low Cost Carrier Europas acht Prozent mehr Fluggäste ein.

Ryanair und Lauda konnten im August 2019 weiter kräftig zulegen. Im letzten Monat flogen mit Ryanair 14,3 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von acht Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge hat sich verglichen mit dem Vorjahresaugust nicht verändert und verharrte auf rekordhohen 97 Prozent. Mit Lauda flogen im August 0,5 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von zwanzig Prozent.

Zusammen transportierten die beiden Airlines insgesamt 14,9 Millionen Passagiere, das waren acht Prozent mehr als im Vorjahresaugust.

Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Ryanair insgesamt 149,2 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von zehn Prozent.