Ryanair kann erneut kräftig wachsen

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Im Vergleich zum Vorjahresaugust stiegen bei dem grössten Low Cost Carrier Europas elf Prozent mehr Fluggäste ein.

Im August 2016 flogen mit Ryanair 11,5 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von elf Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge hat sich verglichen mit dem Vorjahresaugust um einen Prozentpunkt auf rekordhohe 96 Prozent verbessert.

Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Ryanair 112 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Plus von sechzehn Prozent.

Ryanair ist der grösste Low Cost Carrier in Europa und betreibt eine Flotte bestehend aus mehr als 350 Boeing 737 Verkehrsflugzeugen.