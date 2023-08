Ryanair kürzt Kapazität und Stellen

Der irische Low-Cost Carrier fährt im Winter die Kapazität an den Flughäfen Dublin und Shannon runter.

Schon lange hatte sich die Airline über die eingeführte „Touristensteuer“ von zehn Euro beschwert. Diese soll auch für den Rückgang des Passagierverkehrs um elf Prozent in den ersten fünf Monaten des Jahres verantwortlich sein. Nun reagiert Ryanair auf die gesunkene Nachfrage und reduziert mit dem Winterflugplan die Anzahl der Flugzeuge, die in Dublin stationiert sind von 17 auf 16 und in Shannon von vier auf drei. Sie kürzt ausserdem insgesamt achtzig Flüge von den beiden Flughäfen, dadurch gehen 650 Arbeitsstellen verloren. CEO Michael O Leary drohte, dass noch weitere Kürzungen vorgenommen werden müssten, wird diese Touristen Taxe nicht aufgehoben.

