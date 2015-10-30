Ryanair kündigt neue Basis auf Ibiza an

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Ab März 2016 wird die grösste Billigfluggesellschaft Europas eine Boeing 737 auf Ibiza stationieren.

Mit Ibiza eröffnet Ryanair den dreizehnten Standort in Spanien. Neben den bestehenden Routen, die von anderen europäischen Ryanair Basen nach Ibiza führen, kommen zwei neue Destinationen dazu. Ryanair wird von Ibiza neu Trevisio und Turin ansteuern. Ryanair rechnet mit den neuen Flügen ab Ibiza ein zusätzliches Passagieraufkommen von 350.000 Kunden im Jahr.