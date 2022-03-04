Ryanair gibt Februarzahlen bekannt
04.03.2022 PS
Ryanair konnte im Februar 2022 knapp neun Millionen Fluggäste an Bord seiner Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresfebruar waren es wegen Corona gerade einmal 500 Tausend Passagiere.
Mit 8,7 Millionen Passagieren im Februar 2022 ist der weltweit zweitgrößte Low-Cost-Carrier (LCC) immer noch weit weg von den Zahlen vor der Corona Krise. Im Februar 2020 konnte Ryanair noch 10,5 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen. Die Flugzeuge waren im Februar 2022 bei 53.660 Flügen zu 86 Prozent ausgelastet.
Im vergangenen Jahr 2021 konnte Ryanair insgesamt 72, 4 Millionen Passagiere befördern, im Rekordjahr 2019 waren es 152,4 Millionen.