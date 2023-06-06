Ryanair fliegt von Münster nach Zadar

Boeing 737 MAX Ryanair (Foto: Boeing)

Ab sofort gibt es am Flughafen Münster/Osnabrück eine neue Verbindung nach Zadar in Kroatien.

Zweimal wöchentlich startet Ryanair immer samstags und dienstags bis Ende August ab FMO nach Zadar an der adriatischen Küste.

Das als UNESCO-Weltkulturerbe ausgezeichnete Zadar ist bekannt für den historischen Stadtkern und eine atmosphärische Altstadt. Enge Gassen und Relikte aus vergangenen Zeiten geben dem Städtchen, das auf einer schmalen Landzunge liegt und eine frühere Festung war, ihren Charme. Badebuchten und mehrere Nationalparks in der Umgebung bieten Urlaubern vielfältige Möglichkeiten.

Ryanair fliegt zudem ab Münster/Osnabrück zehnmal wöchentlich nach Palma de Mallorca sowie zweimal pro Woche auf die griechische Insel Korfu.