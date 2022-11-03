Ryanair fliegt von Leipzig nach Dublin

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Pünktlich zu Beginn des Winterflugplans nimmt Ryanair die Verbindung vom Flughafen Leipzig Halle nach Dublin auf. Ab dem 4. November fliegt Ryanair auch nach London.

Seit dem 2. November 2022 hebt Ryanair von Leipzig/Halle aus nach Dublin ab. Die Linienflüge nach Dublin werden zweimal wöchentlich, mittwochs und sonntags, angeboten. Ab dem 4. November 2022 wird es, ebenfalls von Ryanair, wieder eine Verbindung nach London (Stansted) geben, die dreimal wöchentlich, montags, freitags und sonntags bedient wird.