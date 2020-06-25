Ryanair fliegt von Dortmund nach Wien

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Ryanair hat am 24. Juni 2020 den Linienbetrieb zwischen Dortmund und Wien aufgenommen, die Strecke wird im Sommer dreimal pro Woche bedient.

Ryanair wird in den Sommermonaten Wien vom Dortmund Airport aus zunächst drei Mal wöchentlich anfliegen. Für den Winterflugplan ist eine Aufstockung der Frequenz geplant. Ryanair fliegt montags, mittwochs und freitags am späten Nachmittag bzw. frühen Abend aus Wien nach Dortmund und wieder zurück. „Damit ergänzt Ryanair das bereits bestehende Angebot der Wizz Air auf der Strecke ideal“, erklärt Guido Miletic. Die ungarische Airline Wizz Air bedient die Strecke vormittags. „Wir freuen uns, dass unsere Passagiere durch die Streckeneröffnung noch mehr Flexibilität gewonnen haben.“ Knapp 108.000 Fluggäste nutzten im vergangenen Jahr bereits die Verbindung nach Wien – damit ist die österreichische Hauptstadt eins der beliebtesten Ziele ab dem Dortmund Airport.

Tanja Ehrlich, PR and Communications Manger der Ryanair: „Wir freuen uns darauf im Rahmen des Sommerflugplans 2020 die Strecke zwischen Dortmund und Wien aufzunehmen und unsere Kunden aus Dortmund in diesem Sommer zu günstigen Tarifen in die österreichische Hauptstadt zu bringen.“

Die Einreise von Deutschland nach Österreich für Personen, die in Deutschland ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben, ist uneingeschränkt ohne Gesundheitsmaßnahmen möglich. Weitere Informationen zu den geltenden Hygieneregeln im Land gibt das Auswärtige Amt auf seiner Webseite.

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