Ryanair fliegt mit Gewinn

Der grösste Low Cost Carrier Europas erwirtschaftete im ersten Quartal einen Reingewinn von 137 Millionen Euro.

Im letzten Jahr resultierte in der gleichen Berichtsperiode ein Verlust von 90 Millionen Euro, hauptverantwortlich für die Rückkehr in die Gewinnzone sind die günstigeren Treibstoffkosten. Ryanair musste für die Betriebsstoffe 42 Prozent weniger berappen als ein Jahr zuvor. Im letzten Quartal flogen mit 17 Millionen Fluggästen fast 11 Prozent mehr Passagiere als in dem ersten Quartal 2008. An diesen Zahlen gibt zu denken, dass der Durchschnittsertrag pro abgeflogenem Sitzplatzkilometer um 13 Prozent gesunken ist. Trotz der Rezession will die irische Tiefpreis Airline bei den Passagieren im laufenden Geschäftsjahr um 15 Prozent zulegen. Link: Ryanair