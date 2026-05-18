Ryanair fliegt hohen Gewinn ein

Boeing 737 MAX Ryanair (Foto: Boeing)

Ryanair kann für das Geschäftsjahr 2025/26 einen Jahresgewinn von 2,26 Milliarden Euro verbuchen, verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einem Plus von 40 Prozent.

Der irische Low-Cost-Carrier Ryanair konnte im vergangenen Berichtjahr den Umsatz um elf Prozent auf 15,54 Milliarden Euro steigern. Die Kosten sind dabei um sechs Prozent auf 13,17 Milliarden Euro angestiegen. Der Betriebsgewinn erreichte 2,374 Milliarden Euro, Plus 52 Prozent.

Mit Ryanair flogen im Berichtsjahr 2024/25 insgesamt 208,4 Millionen Passagier, das entspricht einem Wachstum von vier Prozent. Ryanair bilanziert das Geschäftsjahr jeweils auf Ende März.

Ryanair zählte Ende März insgesamt 647 Flugzeuge zur Flotte, darunter befinden sich alle 210 Boeing 737-8-200 „Gamechanger“. Der grösste Low-Cost-Carrier Europas rechnet weiterhin mit einem Passagierwachstum auf 216 Millionen Fluggäste im Geschäftsjahr 2026/2027 und bekräftigte das langfristige Ziel, bis zum Geschäftsjahr 2034 jährlich über 300 Millionen Passagiere zu befördern.