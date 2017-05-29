Ryanair fliegt ab Oktober von Karlsruhe nach Sevilla

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Ab Oktober 2017 fliegt Ryanair jeweils donnerstags und sonntags von Karlsruhe Baden-Baden nach Sevilla.

Die Stadt des „Don Juan“, der „Carmen“ und „Don Quijotes“ ist nicht nur Hauptstadt Andalusiens und viertgrößte Stadt Spaniens, sondern auch voller Zeugnisse vielfältiger Kulturen und Epochen.

„Mit der neuen Ryanair-Flugverbindung nach Sevilla können unsere Fluggäste ab Oktober nicht nur die pulsierende Stadt Sevilla, die immer wieder unter den beliebtesten Städtereisezielen landet, erleben, sondern auch auf direktem Weg im Herzen der boomenden Urlaubsregion Andalusien landen“, freut sich Elke Fleig, Abteilungsleiterin Marketing Unternehmenskommunikation der Baden-Airpark GmbH.

Mit der neuen Strecke wird Ryanair im Winterflugplan 2017/2018 insgesamt 18 Verbindungen ab Karlsruhe Baden-Baden anbieten.

Flughafen Karlsruhe Baden-Baden