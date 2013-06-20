Ryanair finalisiert Großauftrag bei Boeing

Der irische Low Cost Carrier Ryanair hat an der Paris Air Show bei Boeing eine Megabestellung über 175 Boeing 737-800 finalisiert.

Die Kaufabsichtserklärung wurde Ende März in New York unterzeichnet. Nach langer Abstinenz ist Ryanair nun an die Paris Air Show zurückgekehrt um diesen Großauftrag zu besiegeln. Nach den aktuellen Listenpreisen entspricht dieser Bestellung einem Wert von 15,6 Milliarden US Dollar. Mit dieser Flottenerweiterung will Ryanair ihre Flotte auf 400 Boeing 737 Maschinen erweitern und die jährliche Passagierkapazität auf mehr als 100 Millionen Fluggäste ausweiten. Ryanair ist ein treuer Boeing Kunde und unterstreicht mit dieser Bestellung die Zuverlässigkeit der Boeing 737.