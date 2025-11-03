Ryanair erzielt hohen Gewinn

Ryanair Boeing 737-8 (Foto: Ryanair)

Ryanair konnte im ersten Halbjahr von April bis Ende September 2025 einen hohen Gewinn von 2,54 Milliarden Euro einfliegen.

Der Gewinn im ersten Halbjahr ist verglichen mit dem Vorjahreshalbjahr um 42 Prozent angestiegen, ein Jahr zuvor resultierte im vergleichbaren Halbjahr noch ein Gewinn von 1,79 Milliarden Euro. Mit Ryanair flogen im ersten Halbjahr des laufenden Berichtsjahres insgesamt 119 Millionen Passagiere, das entspricht einem leichten Wachstum von drei Prozent. Der Umsatz konnte um dreizehn Prozent auf 9,82 Milliarden Euro verbessert werden. Der durchschnittliche Ticketpreis konnte dank einer hohen Nachfrage von 52 Euro auf 58 Euro gesteigert werden.