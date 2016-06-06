Ryanair erwirtschaftet hohen Gewinn

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Europas größter Low Cost Carrier erwirtschaftete im vergangenen Geschäftsjahr einen Reingewinn von 1,241 Milliarden Euro (Vorjahr 867 Millionen Euro), das entspricht einem Plus von 43 Prozent.

Ryanair konnte im vergangenen Geschäftsjahr den Umsatz um sechzehn Prozent auf 6,536 Milliarden Euro (Vorjahr 5,654 Milliarden Euro) steigern, die Kosten stiegen dabei um zehn Prozent auf 5,076 Milliarden Euro (Vorjahr 4,611 Milliarden Euro). Der Betriebsgewinn erreichte 1,460 Milliarden Euro (Vorjahr 1,042 Milliarden Euro), das entspricht einer Verbesserung von vierzig Prozent. Ryanair schließt das Geschäftsjahr jeweils auf Ende März ab.

Mit der Airline flogen im Berichtsjahr 2015/16 insgesamt 106,4 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von achtzehn Prozent.