Ryanair erweitert Streckennetz ab Linz

Ryanair Boeing 737-8 (Foto: Ryanair)

Ryanair nimmt ab dem 31. März 2027 eine neue Direktverbindung vom Linz Airport nach Girona in Katalonien auf.

Die irische Fluggesellschaft wird die Strecke jeweils mittwochs und samstags bedienen. Girona ist nach Alicante, Bari und London die vierte Ryanair-Destination ab Linz. Der Flughafen Girona liegt nordöstlich von Barcelona und bietet Reisenden Zugang zur katalanischen Hauptstadt sowie zur spanischen Mittelmeerküste.

Barcelona, Girona und die Costa Brava ab Linz entdecken

Mit der neuen Direktverbindung nach Girona sind vom Linz Airport unterschiedliche Reiseziele in Katalonien erreichbar: Spaniens zweitgrößte Stadt Barcelona, die historische Stadt Girona, die Küstenregion Costa Brava und die Pyrenäen.

Flugzeiten:

Mittwoch:

Linz – Barcelona/Girona: 20:30 - 22:30

Barcelona/Girona – Linz: 18:05 - 20:05

Samstag:

Linz – Barcelona/Girona: 13:30 - 15:30

Barcelona/Girona – Linz: 11:05 - 13:05

Barcelona zählt zu den wichtigsten Städtereisezielen Spaniens. Zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten gehören die Sagrada Família, der Park Güell sowie die Gebäude Casa Batlló und Casa Milà des Architekten Antoni Gaudí. Weitere Ziele sind das Gotische Viertel, die Einkaufs- und Flaniermeile La Rambla sowie der Stadtstrand Barceloneta.

Girona liegt im Nordosten Kataloniens und ist sowohl ein eigenständiges Städtereiseziel als auch ein Ausgangspunkt für Ausflüge in die Region. Die historische Altstadt mit ihren mittelalterlichen Gassen, die Kathedrale von Girona und die Häuser entlang des Flusses Onyar gehören zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten.

Die Costa Brava erstreckt sich entlang der Mittelmeerküste der Provinz Girona. Die Region bietet Sandstrände, kleinere Badebuchten, Küstenwanderwege und historische Ortskerne. Zu den bekannten Urlaubsorten zählen Tossa de Mar, Calella de Palafrugell und Begur.

Die katalanischen Pyrenäen liegen nördlich und nordwestlich von Girona an der Grenze zwischen Spanien und Frankreich. Die Gebirgsregion bietet zahlreiche Möglichkeiten zum Wandern, Bergsteigen und Mountainbiken. Zu den bekannten Ausflugszielen zählen das Vall de Núria, das Garrotxa-Vulkangebiet und der Naturpark Capçaleres del Ter i del Freser. Wanderwege führen durch Bergtäler, Wälder und hochalpine Landschaften.

Die neue Flugverbindung eignet sich damit sowohl für Städtereisen nach Barcelona und Girona als auch für Bade- und Aktivurlaub an der Costa Brava und in den Pyrenäen.

Zudem eröffnet die Verbindung Incoming-Chancen aus der Metropolregion Barcelona mit einem Einzugspotential von 5,4 Millionen Menschen.

Flugverbindung stärkt den Incoming-Tourismus in Oberösterreich

Die neue Ryanair-Verbindung zwischen Linz und Girona ist ein wichtiger Impuls für den Wirtschafts- und Tourismusstandort Oberösterreich. Sie eröffnet nicht nur zusätzliche Reisemöglichkeiten für unsere Bevölkerung, sondern bietet vor allem auch neue Chancen, internationale Gäste für Oberösterreich zu gewinnen. Bereits auf den bestehenden Ryanair-Strecken ab Linz zeigt sich, dass auch Incoming-Passagiere das Angebot nutzen. Mit Girona erschließen wir weiteres Potenzial, um Oberösterreich als Reiseziel und als Wirtschaftsstandort international stärker zu positionieren,

betont Wirtschafts- und Tourismuslandesrätin Dr.in Christiane Frauscher.

Flughafen Linz setzt Ausbau des Linienflugangebotes fort

Mit Girona setzen wir gemeinsam mit Ryanair den nächsten wichtigen Schritt beim Ausbau unseres Linienflugangebotes. Es freut mich sehr, dass wir Ryanair vom Potenzial Oberösterreichs überzeugen konnten und eine vierte Destination bekommen. Die neue Verbindung ist ein positives Signal für die weitere Entwicklung des Flughafens. Unser Ziel ist es, das Streckennetz kontinuierlich auszubauen und unseren Passagieren zusätzliche attraktive Direktverbindungen anzubieten,

betont Jörg Ebbighausen, Geschäftsführer des Flughafens Linz.

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