Ryanair erweitert Angebot ab Bremen

Boeing 737 MAX Ryanair (Foto: Boeing)

Ryanair baut das Flugangebot ab dem Flughafen Bremen weiter aus, die Verbindungen nach Zadar und Malága werden ab Juli wöchentlich mit einem zusätzlichen Flug bedient.

Gute Nachrichten für Reisende aus dem Nordwesten: Die Low-Cost-Airline Ryanair startet ab Juli auf den beliebten Strecken nach Zadar und Malága mit jeweils einem zusätzlichen Flug ab Bremen. „In Zeiten, in denen Fluglinien ihr Angebot zusammenstreichen oder kürzen, freuen wir uns am Bremen Airport sehr über den Ausbau der Verbindungen“, sagt Dr. Marc Cezanne, Geschäftsführer am Flughafen Bremen.

Von der Weser an die Adria: Bereits ab dem 1. Mai 2026 geht es mit Ryanair zweimal wöchentlich per Direktflug ins kroatische Zadar – montags und freitags. Im Juli und August bringt die irische Fluggesellschaft Reisende ab Bremen zusätzlich auch mittwochs, also dreimal pro Woche, an das Mittelmeer. In Zadar gibt es neben zahlreichen Stränden auch eine historische Altstadt, die mit venezianischer Architektur und altrömischen Ruinen begeistert. Und in diesem Jahr bietet Ryanair die Flüge nach Kroatien länger als gewöhnlich an – das Streckenangebot gilt bis Oktober.

Mit Beginn des Sommerflugplans Ende März fliegt Ryanair zweimal wöchentlich von Bremen ins andaluische Málaga – immer dienstags und samstags. Ab dem 30. Juni 2026 stockt die Airline das Angebot auf drei Flüge pro Woche auf. Dann fliegt Ryanair zusätzlich auch freitags an die Costa del Sol. Die Geburtsstadt von Pablo Picasso begeistert mit zahlreichen Stränden und einer lebhaften Atmosphäre. Das macht sie zu einer idealen Kombination für einen Bade- und Städtetrip.