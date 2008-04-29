Ryanair erhöht den Preis für das Gepäck

Die irische Fluggesellschaft Ryanair, die grösste Billigfluggesellschaft Europas, gab gestern, Montag, bekannt, dass sie die Gebühren für Passagiere, die ihr Gepäck aufgeben, erhöhen werde.

Ryanair wird ab dem 5. Mai jenen Passagieren, die im Voraus das Aufgeben von Gepäcksstücken buchen, eine Gebühr von 10 Euro auferlegen. Bisher betrug diese Gebühr 9 Euro. Auch Fluggäste, die am Schalter und nicht online einchecken, werden zukünftig mit einer höheren Gebühr konfrontiert sein. Anstatt wie bisher 4 Euro werden sie eine erhöhte Check-In-Gebühr von 5 Euro bezahlen müssen. Dadurch will die Fluggesellschaft ihre Passagiere zum kostengünstigeren Online-Einchecken bewegen.