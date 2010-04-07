Ryanair erhöht Gepäckgebühren

Der irische Low-Cost-Carrier Ryanair will im Sommer 33 Prozent mehr für jedes Gepäckstück verlangen.

Ryanair erhöht die Gepäckgebühren für alle Buchungen, die nach gestern Mitternacht für Reisen im Juli und August getätigt wurden und werden von £15 auf £20 Pfund pro Stück. Ab September soll wieder der ursprüngliche Preis gelten. Damit will die Airline für ihre Passagiere einen Anreiz schaffen, „leichter“ zu fliegen. Über 70 Prozent seien von diesen Erhöhungen gar nicht betroffen, weil sie nur mit Handgepäck reisten, so Stephen McNamara von Ryanair.