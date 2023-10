Ryanair eröffnet neuen Wartungsstandort

Boeing 737 MAX 10 Ryanair (Foto: Boeing)

Ryanair eröffnete am 11. Oktober 2023 am Airport Nürnberg einen neuen Wartungsbetrieb für Flugzeuge und investierte dabei 5 Millionen Euro.

Über 100 hochqualifizierte Arbeitsplätze werden damit in der Region geschaffen, unter anderem für lizenzierte Ingenieure, Mechaniker und Hilfskräfte. Der 3.700 Quadratmeter große Wartungshangar mit zwei Flugzeugpositionen wird die Instandhaltung der Ryanair-Flotte unterstützen.

„Für den Airport Nürnberg bedeutet die Eröffnung einer Wartungsbasis der Ryanair eine wichtige Stärkung unseres Standorts. Mit der Entscheidung von Ryanair, Nürnberg als Standort von Ryanair Engineering mit eigenem Hangar auszuwählen, wird der Flughafen als eine der wichtigen Arbeitsstätten in der Metropolregion mit über 4.000 Arbeitsplätzen weiter an Bedeutung gewinnen“, so Flughafengeschäftsführer Dr. Michael Hupe.

Ryanair Chief Operations Officer (COO) Neal McMahon sagte: „Wir freuen uns, die Eröffnung unseres neuen Flugzeugwartungsbetriebs am Flughafen Nürnberg ankündigen zu können. Dieser neue 5-Millionen-Euro-Betrieb wird 100 hochqualifizierte Arbeitsplätze für die Region Nürnberg schaffen, darunter lizenzierte Ingenieure, Mechaniker und Hilfskräfte, die die Wartung der Ryanair-Flotte unterstützen werden, da wir bis 2026 auf über 600 Flugzeuge und bis 2034 auf 800 Flugzeuge wachsen werden.“

Zugleich gab Ryanair in Nürnberg ihren Winterflugplan mit 14 Nonstop-Zielen bekannt, darunter das neue Sonnenziel Lanzarote. Ryanair fliegt die Kanareninsel erstmals ab Nürnberg an. Zudem werden die wöchentlichen Frequenzen auf weiteren bestehenden Strecken wie Alicante, London, Thessaloniki und Teneriffa erhöht. Ryanair hat derzeit zwei Flugzeuge fest in Nürnberg stationiert und bietet den Fluggästen der Metropolregion Nürnberg damit ganzjährig ein umfangreiches Streckenangebot mit attraktiven Flugzeiten und zu günstigen Preisen an.

Flughafen Nürnberg