Ryanair eröffnet neue Basis in Köln/Bonn

Die grösste Low Cost Airline Europas wird ab dem Winterflugplan eine Boeing 737-800 auf dem Flughafen Köln/Bonn stationieren und eröffnet damit ihre fünfte Basis in Deutschland.

Am 28. Oktober 2014 wird der Flughafen Köln/Bonn als 68. europäische Basis in den Ryanair Flugplan aufgenommen, gleichzeitig erweitert die irische Airline ab dieser Destination ihr Streckennetzwerk markant. Im Winterflugplan wird Ryanair bei 43 Starts pro Woche insgesamt acht Ziele von Köln/Bonn aus anbieten. Die fünf neuen Strecken nach Dublin, London (Stansted), Madrid, Riga und Rom Ciampino kommen zu den bestehenden Palma de Mallorca, Malaga und Teneriffa dazu. Insgesamt will die Airline auf den acht Verbindungen rund 700.000 Passagiere pro Jahr transportieren und so dazu beitragen, dass über 700 regionale Arbeitsplätze am Flughafen und in der Region geschaffen werden.