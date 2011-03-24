Ryanair eröffnet Wartungshalle in Hahn

Die grösste Low Cost Airline Europas hat auf dem Flughafen Hahn einen neuen Wartungshangar in Betrieb genommen.

Ryanair teilet gestern mit, dass mit dieser neuen Investition von 25 Millionen Euro auf dem Flughafen Hahn 200 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen würden. Die Wartungsfläche wird durch Ryanair auf 4500 Quadratmeter beziffert, hier werden zukünftig viele der 300 Boeing 737-800 gewartet werden. Mit neuen Routen nach Rzeszow in Polen und Chania auf Kreta wird Ryanair den Standort Hahn weiter stärken.