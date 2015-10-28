Ryanair eröffnet Basis in Berlin
28.10.2015 JS
Die grösste Tiefpreisfluggesellschaft Europas hat am Dienstag in Berlin Schönefeld ihre sechste Basis in Deutschland eröffnet.
Auf dem Flughafen Berlin Schönefeld will Ryanair in Zukunft fünf Boeing 737-800 Verkehrsflugzeuge stationieren. Von diesem neuen Deutschland Standort sind vorerst fünfzehn neue Strecken mit Zielen in Europa geplant, unter anderem sollen ab Berlin Schönefeld Athen, Brüssel, Rom, Venedig, Glasgow, Barcelona und Teneriffa angeflogen werden. Bis Anfang September hatte Ryanair Berlin Schönefeld von sechs Flughäfen aus auf dem Flugprogramm.