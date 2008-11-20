Ryanair droht mit Schliessung der Kanarenroute

In einem Streit um die Finanzierung droht Ryanair neun Strecken nach Fuerteventura zu schliessen.

Der LCC warnte davor, dass die Flüge auf die Kanareninsel eingestellt werden müssen, wenn die lokale Tourismusorganisation AIE die Bedingungen des bestehenden kommerziellen Tourismusabkommens nicht einhält. Das Abkommen wurde Anfang Monat mit der Annullierung eines Flugs aus Dublin gebrochen. Die Fluggesellschaft geht auch gerichtlich gegen AIE vor. Ryanair argumentiert, dass die Anzahl der Fuerteventura Besucher von 2,000 auf 250,000 im Jahr angestiegen sei, seit der LCC 2006 begann, die Insel anzufliegen.