Ryanair droht Valencia mit Schliessung

Der irische Low-Cost-Carrier hat angedroht, seine Station in Valencia, Spanien zu schliessen, sollte die regionale Regierung ihn weiterhin ignorieren.

Ryanair ist die grösste Airline, die Valencia bedient, dennoch ziehe es die Regierung vor, kleinere Fluggesellschaften zu unterstützen. Mit Ryanair habe sie bislang noch nicht verhandelt. Der LCC hat den Behörden nun einen Termin gesetzt, bis nächsten Freitag hätten sie Zeit, Stellung zu nehmen, dann wolle die Airline über die Zukunft ihrer Basis in Valencia entscheiden.