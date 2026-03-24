Ryanair baut in Schweden kräftig aus

Ryanair Boeing 737-8 (Foto: Ryanair)

Ryanair legt im Sommer 2026 ein Rekordangebot ab Schweden auf, der Low-Cost-Carrier plant mit 83 Strecken und 4,4 Millionen Sitzplätzen für das diesjährige Sommerflugprogramm.

Ryanair hat seinen bisher umfangreichsten Sommerflugplan für Schweden im Jahr 2026 angekündigt und unterstreicht damit die rasante Expansion, die durch die starke Nachfrage und günstige politische Rahmenbedingungen in Skandinavien begünstigt wird.

Die Fluggesellschaft wird 83 Strecken (darunter 5 neue) von sechs schwedischen Flughäfen aus bedienen, darunter neue Verbindungen wie Stockholm Arlanda–Trapani, Göteborg–Malta und Porto sowie Malmö–London und Warschau. Ryanair wird acht Flugzeuge in Schweden stationieren – hauptsächlich am Flughafen Stockholm Arlanda und am Flughafen Göteborg Landvetter – was laut eigenen Angaben von Ryanair einer Investition von 800 Millionen US-Dollar entspricht.

Der Flugplan ab Schweden umfasst:

Über 620 Flüge pro Woche

Mehr als 4,4 Millionen Passagiere jährlich (+15 %)

Sicherung von über 3.500 Arbeitsplätzen

Ryanair führt dieses Wachstum maßgeblich auf Schwedens Entscheidung zurück, die Luftverkehrssteuer im Juli 2025 abzuschaffen. Dies habe laut Ryanair die Anbindung und den Tourismus deutlich angekurbelt. Ryanair gibt an, seitdem 36 Prozent zum Wachstum des Flugverkehrs in Schweden beigetragen zu haben und damit Konkurrenten wie Scandinavian Airlines und Norwegian Air Shuttle übertroffen zu haben, die beide noch immer unter dem Kapazitätsniveau vor der Pandemie liegen.

Ryanair gibt jedoch zu bedenken, dass steigende Flughafengebühren von Swedavia und mögliche Erhöhungen der staatlichen Sicherheitsgebühren diese positive Entwicklung gefährden könnten. Der Low-Cost-Carrier aus Irland erklärte, dass er durch eine wettbewerbsfähige Kostenstruktur das Passagieraufkommen bis im Jahr 2030 auf 8 Millionen Passagiere jährlich verdoppeln werde, die Flotte erweitern wird und bis zu 6.000 zusätzliche Arbeitsplätze schaffen könnte.