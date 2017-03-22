Ryanair baut in Karlsruhe-Baden aus

Airport Karlsruhe Baden-Baden (Foto: Airport Karlsruhe Baden Baden)

Ryanair verkündet sieben neue Winterstrecken ab Karlsruhe Baden-Baden und baut Angebot nach London-Stansted aus.

Ryanair wird im Winter 2017 2018, der ab 29. Oktober 2017 gültig ist, neu jeweils 2mal pro Woche nonstop ab Karlsruhe Baden-Baden nach Edinburgh, Eilat Owda, Lissabon, Palma de Mallorca, Tel Aviv, Thessaloniki und Warschau-Modlin fliegen. Das Angebot zwischen Karlsruhe Baden-Baden und London-Stansted wird auf 9mal pro Woche ausgebaut. Die neuen Flüge sind auf www.ryanair.com buchbar.

Ab Karlsruhe Baden-Baden fliegt Ryanair außerdem zahlreiche weitere Destinationen an: Buchen Sie Ihren Flug nach Alicante, Barcelona-Girona, Bari, Lamezia Terme, Malaga, Malta, Porto, Rom-Ciampino, Sofia, Teneriffa-Süd, Trapani auf Sizilien oder Zadar an der kroatischen Adria-Küste auf www.ryanair.com.