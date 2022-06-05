Ryanair auf Wachstumskurs

Boeing 737 MAX Ryanair (Foto: Boeing)

Ryanair konnte im Mai 2022 mehr als fünfzehn Millionen Fluggäste an Bord seiner Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresmai waren es wegen Corona knapp zwei Million Passagiere.

Mit 15,4 Millionen Passagieren im Mai 2022 ist der weltweit zweitgrößte Low-Cost-Carrier (LCC) wieder auf dem Vorkrisenniveau angelangt. Im Mai 2019 ein Jahr vor der Corona Krise konnte Ryanair 14,1 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen. Im Mai 2020, als die COVID-19 Krise in Europa so richtig loslegte, waren es nur noch 70.000 Passagiere. Ryanair hat sich von Corona gut erholt und hat wieder auf Wachstum umgestellt. Die Flugzeuge waren im Mai 2022 bei 88.400 Flügen zu 92 Prozent ausgelastet.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 123,9 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Ryanair, ein Jahr zuvor stand dieser Benchmark wegen der Corona Krise bei 30,2 Millionen Passagieren. Die Zahlen haben sich wieder stabilisiert und verglichen mit dem Jahr 2020/2021 mehr als vervierfacht.

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