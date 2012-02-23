Ryanair ab Köln-Bonn

Ryanair kündigte am 23. Februar 2012 an, künftig auch ab dem Flughafen Köln-Bonn abzuheben.

Europas beliebteste Fluggesellschaft freut sich, dem Köln Bonn Airport durch seine Streckenerweiterung ab Mai über 200.000 Passagiere zusätzlich zu liefern und gleichzeitig 200 lokale Jobs zu schaffen.



Wer für Mai bisher noch keine Pläne hat, aber definitiv Sonne tanken möchte, sollte nicht länger zögern: Tickets für die neuen Strecken ab dem Flughafen Köln-Bonn sind momentan zum besonders günstigen Einstiegspreis buchbar. So sind sowohl Barcelona-Girona als auch Palma de Mallorca bereits ab 35,99 Euro verfügbar.