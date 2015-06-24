Ryanair Feiert 90 Millionsten Kunden In Deutschland

Ryanair 90 Millionen Passagiere in Deutschland (Foto: Ryanair)

Ryanair, Europas beliebteste Low-Cost-Airline, feiert 90 Millionen Kunden in Deutschland innerhalb von nur 16 Jahren.

Im April 1999 startete Ryanair seinen Betrieb in Deutschland mit nur einer Streckenverbindung von Frankfurt-Hahn nach London-Stansted. Heute betreibt Ryanair 169 Verbindungen von 13 Deutschen Flughäfen inklusive sechs Basen. Dieses Jahr werden bis zu 10 Millionen Passagiere in Deutschland transportiert und damit 10.000 Jobs an den jeweiligen Flughäfen gesichert.

Ryanair feiert diesen Meilenstein in seiner Basis am Flughafen Bremen, da hier die 90 millionste Kundin, Sabrina Laing, landete. Frau Laing flog mit Baby Klara nach Dublin und bekam Freiflüge von Ryanair geschenkt.

Deutsche Kunden wählen Ryanair bereits jetzt aufgrund der günstigen Preise, der größten Streckenauswahl und der unschlagbaren Pünktlichkeit. Dank des „Always Getting Better“-Programms von Ryanair wird das Kundenerlebnis weiterhin verbessert, wie zum Beispiel durch ein zweites kostenloses Handgepäck, Sitzplatzreservierungen sowie eine neue Website und App.

Ryanair wird auch weiterhin in Deutschland wachsen. Im Herbst wird die neue Basis in Berlin eröffnet und am 3. September 2015 wird die neue Streckenverbindung Berlin-Köln starten. Bis zu fünf Mal täglich können dann Geschäftsreisende und Urlauber von den günstigsten Preisen in Deutschland und einem für Geschäftsreisen angepassten Flugplan profitieren.

Kenny Jacobs, Chief Marketing Officer von Ryanair:

„Wir freuen uns, dass Ryanair nach nur 16 Jahren nach dem deutschen Erstflug von Frankfurt-Hahn nach London-Stansted im April 1999 den 90 millionsten Passagier transportieren durfte. Deutschland ist ein wichtiger Wachstumsmarkt für Ryanair und wird auch weiterhin Deutschland mit den wichtigsten Geschäftszentren Europas verbinden. Im September werden wir zudem in den deutschen Binnenmarkt zurückkehren. Mit unserer Streckenverbindung Berlin-Köln, die fünf Mal täglich startet, wird Ryanair die perfekte Wahl für Geschäftsreisende und Urlauber sein.

Deutsche Kunden wählen Ryanair bereits jetzt aufgrund der günstigen Preise, dem marktführenden Kundenservice und der großartigen Streckenauswahl. Zudem können sie ihre Flüge nun auch über die verbesserte Website und App buchen, ein zweites kostenloses Handgepäck mitnehmen und die Vorteile von Sitzplatzreservierungen genießen. Weiter können sie vom Family Extra und Business Plus Programm Gebrauch machen sowie ihre elektronischen Geräte während des gesamten Fluges benutzen. Ryanair wird auch in Zukunft mehr bieten als nur die günstigsten Preise.

Wir freuen uns darauf, den deutschen Verkehrs-, Tourismus- und Jobmarkt anzukurbeln, wenn wir unsere neuen 380 Boeing-Maschinen in Empfang genommen haben. Diese werden uns erlauben, auf 100 Millionen Kunden in diesem Jahr und 160 Millionen Passagiere bis 2024 zu wachsen. Um unseren 90 millionsten Kunden in Deutschland zu feiern, stellen wir bis Donnerstag, den 25. Juni Tickets für nur 19,99 Euro zur Verfügung. Die Tickets gelten für das gesamte europäische Netzwerk für Reisen im Juli.“

Ryanair