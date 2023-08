Ryan droht Piloten

Ryanair soll ihre 1.700 Piloten dazu aufgefordert haben, im Winter unbezahlten Urlaub zu nehmen. Andernfalls würde sie ab November beginnen, Arbeiter zu entlassen.

In einem Schreiben an ihre Piloten hatte Ryanair darauf hingewiesen, dass sie von Bewerbungen von kürzlich arbeitslos gewordenen Kapitänen und Kopiloten anderer Airlines überschwemmt worden sei und nun einen Rekrutierungsstop verhängt habe. Gleichzeitig forderte sie Freiwillige auf, für den nächsten Winter unbezahlten Urlaub einzugeben, weil sie fürchtet, dass es ihr ebenso ergehen könnte wie ihren Rivalinnen Zoom, XL und Futura. Sollten die Piloten dieser Aufforderung nicht nachkommen, werde Ryanair ab November damit beginnen, in Dublin und Stansted stationierte Angestellte freizustellen.