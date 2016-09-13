RwandAir wartet A330 bei Lufthansa Technik

RwandAir A330 (Foto: Airbus Concept)

RwandAir und die Lufthansa Technik AG haben eine Vereinbarung über die umfassende technische Unterstützung der neuen Airbus A330-Flotte der afrikanischen Fluggesellschaft unterzeichnet.

Voraussichtlich im September werden die ersten zwei fabrikneuen Airbus A330-Langstreckenflugzeuge an RwandAir ausgeliefert. Im Rahmen des Total Technical Support TTS® wird Lufthansa Technik die Instandhaltung und umfassende Engineering-Unterstützung bereitstellen. Weiterhin wird Lufthansa Technik die zuverlässige Komponentenversorgung für RwandAir sicherstellen. Lufthansa Technik ist heute bereits für die Komponentenversorgung der CRJ-Regionalverkehrsflotte von RwandAir verantwortlich. Der neue Vertrag erweitert die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen auf die neuen Langstreckenmuster. Mit dieser Vereinbarung verstärkt Lufthansa Technik erneut ihre Präsenz auf dem afrikanischen Markt.

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