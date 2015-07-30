RwandAir kauft Trent 700 Triebwerke
Die afrikanische Fluggesellschaft RwandAir hat sich beim Antrieb ihrer zwei neu bestellten Airbus A330-200 für das Trent 772B von Rolls-Royce entschieden, dies hat der britische Triebwerkhersteller am Montag bekanntgegeben.
RwandAir hat im März 2015 zwei Airbus A330 Langstreckenjets bestellt und wird diese nun mit dem Trent 700 von Rolls-Royce antreiben. Der erste A330 soll laut Angaben von Airbus bereits in der zweiten Jahreshälfte 2016 ausgeliefert werden. RwandAir will mit den neuen A330 von Kigali aus Destinationen in Europa, dem Mittleren Osten und Asien ansteuern.
Mit der Auswahl des Trent 700 wird RwandAir zu einem neuen Kunden bei Rolls-Royce. Mit rund 1500 ausgelieferten und bestellten Triebwerken ist das Trent 700 das derzeit am häufigsten gebaute Mitglied der Trent Familie. Nach Angaben von Rolls-Royce hat das Trent 700 am Airbus A330 in den letzten drei Jahren mehr als 60 Prozent der Aufträge gegen das CF6 von GE Aviation und das PW4000 von Pratt & Whitney gewonnen.