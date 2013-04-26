RwandAir kauft Bombardier Q400

Die ruandische Fluggesellschaft RwandAir hat bei Bombardier einen Auftrag für ein Q400 NextGen Verkehrsflugzeug platziert.

Der kanadische Flugzeugbauer beziffert den Marktwert dieser Bestellung auf 33 Millionen US Dollar. RwandAir wird ihr neues Turbopropeller Verkehrsflugzeug für 67 Passagiere in zwei Klassen einrichten. Die Maschinen werden für die Stärkung des Liniennetzes ab Kigali verwendet. Der Q400 Turboprop kann auf Kurzstreckenverbindungen effizienter und kostengünstiger betrieben werden als die Jets in vergleichbarer Grösse.