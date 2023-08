RwandAir bestellt zwei Boeing 737-800

RwandAir hat einen Auftrag für zwei Next-Generation 737-800 Flugzeuge bei Boeing aufgegeben.

Die in Kigali beheimatete Airline ist daran, ihre Flotte zu erneuern und auszubauen, um ihr Netzwerk zu vergrössern. Zurzeit betreibt sie ausschliesslich Regionaljets. Mit Hilfe der neuen Boeing Next-Generation Flugzeuge will sie ihre Präsenz in ganz Afrika und in den Mittleren Osten erweitern. Die neue 737 Boeing mit Sky Innenausstattung bietet einige neue Features und ein spezielles Design, dass die Kabine grösser und weiter erscheinen lässt.