Russland will mehr Einfluss auf Aeroflot

Russland will durch den Kauf des 25,8 Prozent Anteils von Alexander Lebedev ihre Nationale Airline Aeroflot wieder stärker unter die eigenen Fittiche nehmen.

Lebedev ist der grösste unabhängige Aktionär der Airline und hat die Geschäftsleitung schon mehrmals kritisiert. Der Industriemagnat wirf ihr vor, keine Kostenkontrollmassnahmen zu ergreifen und gleichzeitig darauf zu bestehen, ausländische Flugzeuge zu kaufen oder zu leasen. Sein Anteil könnte dazu verwendet werden, die Regierung für neues, noch undefiniertes Anlagevermögen zu bezahlen. Der Kauf würde den Anteil des russischen Staates an Aeroflot auf rund 75 Prozent erhöhen. Ein Sprecher von Lebedev sagte, sein Vorgesetzter sei bereit, seinen Anteil von 25,8 Prozent für einen reduzierten Preis von US$400 Millionen zu verkaufen, der Börsenwert lag vorgestern bei US$490 Millionen.



