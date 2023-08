Russische Tu-204 macht Crash Landung

Der zweistrahlige Verkehrsjet landete bei schlechter Sicht 1,5 Kilometer vor der Piste des Moskauer Flughafens Domodedovo.

An Bord der Tupolev Tu-204 befanden sich acht Besatzungsmitglieder, die den Unfall glücklicherweise überlebten. Die Maschine der Fluggesellschaft Aviastar-TU befand sich auf dem Rückflug vom ägyptischen Badeort Hurghada und hatte zum Glück keine Passagiere an Bord. Über die mögliche Unfallursache wurde noch nichts bekannt gegeben, in der Nacht von Sonntag auf Montag herrschte um den Platz dichter Nebel. Die Tu-204 befand sich im Anflug auf die Piste 14R.

Bei der Tu-204 handelt es sich um ein modernes russisches Verkehrsflugzeug, das 1994 gebaut wurde. Die Behörden haben eine Unfallermittlung angeordnet.

