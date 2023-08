Russische Airline tritt Oneworld bei

Die russische Inland Fluggesellschaft S7 Airlines ist von den Mitglieder der Oneworld Alliance in der Gruppe aufgenommen worden.

Die Airline wurde in einer unanonymisierten Abstimmung von den zehn Mitgliedsfluggesellschaften angenommen. Im Jahr 2010 soll S7 dann definitiv in die Gruppe eintreten. In einem ersten Schritt wird das Netzwerk der russischen Airline am 1. Juni in das Global Explorer Round-The-World Preissystem aufgenommen. Unterstützt wird S7 von British Airways und ihrem 18-monatigen Alliance Eingliederungsprogram. S7 bedient zurzeit 72 Destinationen weltweit, 38 davon in Russland. Die Airline bringt acht neue Länder in die Gruppe ein, darunter Armenien, Kazakhstan und Tajikistan. S7 Hauptstation ist der Moskauer Domodedovo Flughafen, weiter besitzt sie Hubs in Novosibirsk und Irkutsk.

Link: Oneworld