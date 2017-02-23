RusLine fliegt von Leipzig Halle nach Moskau

Airport Leipzig Halle (Foto: Flughafen Leipzig/Halle)

Ab dem 3. April 2017 verbindet RusLine Leipzig Halle mit Moskau, die russische Regionalfluggesellschaft steuert dreimal pro Woche Moskau-Domodedowo an.

Der größte Flughafen der russischen Hauptstadt bietet zahlreiche Weiterflugmöglichkeiten zu nationalen und internationalen Zielen und ist per Expresszug an die Moskauer Innenstadt (Paweletzki-Bahnhof) sowie per Shuttle- oder Expressbus an die Metrostation Domodedowskaja angebunden.

Zum Einsatz kommen 50-sitzige Flugzeuge vom Typ Bombardier CRJ-200. Der Flug von Moskau nach Leipzig/Halle startet jeweils montags, mittwochs und freitags um 10:30 Uhr. Von Leipzig/Halle heben die Flüge in die russische Hauptstadt um 13:30 Uhr ab.

Flughafen Leipzig/Halle