RunwayMap Restaurant-Feature

RunwayMap App für Privatpiloten (Foto: www.runwaymap.com)

Piloten-App RunwayMap zeigt, zu welchem Flugplatzrestaurant sich ein Ausflug lohnt.

Wo kann ich mit „bitte zweimal Sierra“ über Funk schon aus der Luft mein Essen bestellen oder welches Flugplatzrestaurant hat eine tolle Sonnenterrasse mit Blick auf die Piste? In der Piloten-App RunwayMap finden Piloten neu über 400 Restaurants am und um den Flugplatz und teilen ihre Restauranttipps.

Ein kurzer Ausflug zu Kaffee und Kuchen oder der Schlemmerflug zum Mittagessen: in RunwayMap können Piloten direkt auf der Karte filtern, an welchen Flugplätzen ein Restaurant ist. Informationen zu Öffnungszeiten, Entfernung vom Flugplatz und Kontaktdaten sind auf einen Blick verfügbar. Die Fotos geben einen hilfreichen Eindruck vom Lokal. Ob sich ein Ausflug zu diesem Restaurant lohnt, zeigt die Sternebewertung. Piloten, die eine Gastronomie besucht haben, können ihre „Foodie Fotos“ posten, das Lokal bewerten und ihre Tipps zu den Spezialitäten des Hauses mit anderen Piloten teilen. Ein kulinarischer Reiseführer von Piloten für Piloten.

Über RunwayMap

Mit der Piloten-App RunwayMap entdecken Privatpiloten neue Flugziele und teilen ihre Leidenschaft fürs Fliegen. Die kostenlose App bietet umfassende Features wie Flugwetter, 3-D Ansichten der Pisten und Flugplatzumgebung sowie Informationen zu Treibstoffverfügbarkeit und Landgebühren.

Weitere Informationen und kostenloser Download unter: www.runwaymap.com

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