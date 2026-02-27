Rundflug über Berlin mit BERWAYS

BERWAYS Airbus A320 (Foto: BERWAYS)

BERWAYS bietet während der ILA 2026 einen Rundflug in einem Airbus A320 über Berlin an, ab Mitte 2027 möchte die Fluggesellschaft eigene Airbus A320 betreiben.

Am 13.06.2026 schreibt die Berliner Fluggesellschaft BERWAYS ein erstes Kapitel ihrer Unternehmensgeschichte: Im Rahmen der Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung Berlin (ILA) hebt ein Airbus A320 für BERWAYS zum inoffiziellen Erstflug ab, einem einmaligen Rundflug über die Hauptstadtregion. Start- und Zielpunkt dieses besonderen Aviation-Highlights ist der Flughafen Berlin Brandenburg (BER). Der Abflug des Fluges erfolgt um 07:30 Uhr, die Landung ist gegen 08:15 Uhr geplant. In den Morgenstunden eröffnet sich ein seltener Blick auf Berlin und das Umland, aus Perspektiven, die selbst Vielfliegern nur selten geboten werden. Anschließend haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, die ILA vollumfänglich zu besuchen und einen vollumfänglichen Luftfahrttag zu erleben.

Die Route führt in variierenden Flughöhen bis maximal 3.000 Meter über Berlin und das Umland. Je nach Verkehrslage und Genehmigung wird der Flug auch über einen der legendären ehemaligen Hauptstadtflughäfen Flughafen Berlin-Tegel oder Flughafen Berlin-Tempelhof führen. Ein weiteres Highlight: Sofern die Freigabe erteilt wird, ist zum Abschluss des Rundflugs ein Überflug einer Runway vom Flughafen Berlin Brandenburg (BER) vorgesehen. Während des Fluges erwartet die Teilnehmenden eine Live-Kommentierung des Flugs aus dem Cockpit in deutscher Sprache mit spannenden Einblicken in die Luftfahrt.

Wir laden Luftfahrtbegeisterte und Neugierige ein, Teil dieses besonderen Aviation-Highlights zu sein. Die stark limitierten Flugtickets können ab 139 € auf www.berways.com gebucht werden.

Gewinnspiel

Gemeinsam mit der ILA Berlin verlost BERWAYS ab sofort 2 Flugtickets für den Rundflug inkl. 2 Eintrittskarten für die ILA. Das Gewinnspiel findet auf Instagram (fly.berways) statt. Bis zum 12.04.2026 kann am Gewinnspiel teilgenommen werden.

Über BERWAYS

BERWAYS ist eine 2024 gegründete Fluggesellschaft mit Sitz in Berlin. Als Middle-Market-Carrier (MMC) verfolgt BERWAYS ein hybrides Geschäftsmodell, das Linienflüge, Charterflüge und weitere Fluglösungen miteinander kombiniert. Derzeit liegt der Schwerpunkt auf Charterflügen, hierfür werden exklusive Kapazitäten unserer Partnerfluggesellschaften genutzt. Bewusst steht BERWAYS nicht für Billigflüge, sondern für ein durchdachtes und smartes Produkt mit einem Preis-Leistungs-Verhältnis, das überzeugt. So ist zum Beispiel Gepäck in jedem Tarif inkludiert. Mit Blick auf die Zukunft plant BERWAYS, ab Mitte 2027 eigene Airbus A320 zu betreiben.