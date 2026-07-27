Rund 788.000 Fluggäste am Airport Nürnberg erwartet

Flughafen Nürnberg (Foto: Flughafen Nürnberg)

Mit dem Beginn der Sommerferien startet am Albrecht Dürer Airport Nürnberg die verkehrsreichste Zeit des Jahres.

Für den Zeitraum der bayerischen Sommerferien werden rund 788.000 abfliegende und ankommende Passagiere erwartet. Damit bewegt sich das Fluggastaufkommen voraussichtlich auf dem Rekordniveau des Vorjahres. Insgesamt fliegen 21 Airlines ab Nürnberg zu rund 55 Nonstop-Zielen und bringen Urlauber zu den beliebtesten Ferienregionen Europas, Nordafrikas und darüber hinaus.

„Für viele Menschen beginnen am Airport Nürnberg die schönsten Wochen des Jahres“, so Flughafengeschäftsführer Dr. Michael Hupe. „Unser Ziel ist es, den Start in die Ferien so angenehm wie möglich zu gestalten. Dank neuer CT-Scanner bei der Sicherheitskontrolle, innovativer Serviceangebote und des großen Engagements unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind wir bestens auf die Sommerferien vorbereitet. Ob Familienurlaub am Mittelmeer, Städtetrip oder Fernreise über internationale Drehkreuze: Wir verbinden die Metropolregion zuverlässig mit der Welt.“

Zu den größten Ferienfluggesellschaften zählen in diesem Sommer Corendon Airlines, Marabu Airlines und SunExpress, die besonders viele Urlauber in den sonnigen Süden fliegen. Die verkehrsreichsten Tage werden voraussichtlich Montag, der 3. August sowie Freitag, 7. und Montag, 14. September sein. An diesen Tagen rechnet der Airport mit jeweils rund 20.000 Fluggästen.

Antalya, Mallorca und Kreta besonders gefragt

An der Spitze der beliebtesten Sommerreiseziele steht erneut Antalya mit mehr als 133.000 erwarteten Passagieren. Es folgen Palma de Mallorca mit rund 108.000 Fluggästen sowie Heraklion auf Kreta mit knapp 35.000 Reisenden. Ebenfalls sehr gefragt ist das ägyptische Hurghada. Neben diesen „Klassikern“ sind auch neue Ziele zu entdecken wie Bodrum (Türkei) oder Rabat (Marokko).

Gibt es keinen Direktflug zum Wunschziel, kann dieses bequem über die internationalen Drehkreuze erreicht werden. Besonders beliebt ist hier das Drehkreuz Istanbul, das mit seinen Anschlussverbindungen vor allem nach Asien von rund 42.000 Passagieren genutzt wird. Auf Platz zwei folgt Frankfurt mit etwa 35.000 Fluggästen, die mit Lufthansa weiter in die Welt reisen. Attraktive Weiterflugmöglichkeiten bieten zudem Air France über Paris und KLM über Amsterdam. Auch der zweite Flughafen von Istanbul, Sabiha Gökcen, wird inzwischen häufig zum Umsteigen genutzt. Hier hat Pegasus Airlines ihr Drehkreuz.

Städtereisen erfreuen sich ebenfalls großer Nachfrage: So verbinden Ryanair-Flüge Nürnberg direkt z. B. mit London, Budapest, Porto und vielen weiteren Zielen auf der iberischen Halbinsel. Barcelona erreicht man mit Vueling ohne Umsteigen. Und mit Wizz Air, dem Spezialisten für Südosteuropa, geht es z.B. nonstop nach Bukarest, Tirana, Varna oder Skopje.

Rund 260 Kolleginnen und Kollegen direkt am Gast im Einsatz

Damit während der Ferienzeit alles reibungslos funktioniert, arbeitet hinter den Kulissen ein großes Team Hand in Hand. Zum Ferienbeginn sind rund 120 Beschäftigte im Bereich Passage (Check In und Boarding) im Einsatz. Hinzu kommen 23 Mitarbeitende für die Betreuung von Fluggästen mit eingeschränkter Mobilität (PRM-Service), 16 Kolleginnen und Kollegen in der Gepäckermittlung (Lost & Found), 16 Mitarbeitende im Ticketing sowie zehn Beschäftigte an der Flughafeninformation, ergänzt durch den Terminaldienst. Unterstützt werden die Teams zusätzlich von 85 Leiharbeitskräften. Insgesamt kümmern sich damit mehr als 260 Mitarbeitende direkt um die Anliegen der Fluggäste.

Airport Operations, das zentrale Bindeglied zwischen Flughafenbetrieb und den Airline-Crews, sorgt mit 53 Beschäftigten und weiteren zehn Leiharbeitskräften rund um die Uhr für einen reibungslosen Ablauf des Flugbetriebs. Auch auf dem Vorfeld und in der Gepäckabfertigung ist ein starkes Team im Einsatz: 84 Mitarbeitende übernehmen die Gepäcksortierung, 143 Kolleginnen und Kollegen das Be- und Entladen der Flugzeuge, 49 die Kabinenreinigung, 40 den Passagiertransport auf dem Vorfeld und 16 den Push-back, das Zurückschieben der Flugzeuge von den Parkpositionen. Verstärkt werden diese Bereiche durch weitere 95 Leiharbeitskräfte. Koordiniert und geplant werden die Einsätze all dieser Beschäftigten von sieben Mitarbeitenden der zentralen Dienstplanung. Gemeinsam mit der Flughafenfeuerwehr, den technischen Diensten, der Verkehrsaufsicht und vielen weiteren Fachkräften sorgen sie dafür, dass die Reisenden in den Sommerferien sicher, pünktlich und entspannt in den Urlaub starten können und wieder ankommen.

Moderne Technik für einen entspannten Start

Rechtzeitig vor der Hauptreisezeit haben die Regierung von Mittelfranken, das Luftamt Nordbayern und das Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr die Sicherheitskontrollen am Airport Nürnberg umfassend modernisiert. Dank neuer CT-Scanner können Flüssigkeiten und elektronische Geräte wie Laptops oder Tablets im Handgepäck verbleiben. Zudem dürfen Flüssigkeiten in auslaufsicheren Behältern mit bis zu zwei Litern Fassungsvermögen mitgeführt werden. Die neue Technik verkürzt Abläufe und reduziert Wartezeiten deutlich.

Auch bei der Gepäckaufgabe setzt der Flughafen auf mehr Komfort: An den Self-Bag-Dropoff-Automaten können Passagiere von Air France, KLM, Wizz Air, Freebird, Marabu Airlines und Corendon Airlines ihr Gepäck selbst aufgeben. Mehrere Sprachversionen erleichtern die Nutzung und sorgen für einen schnelleren Ablauf.

Neuer Shopping- und Duty-Free-Bereich lädt zum Verweilen ein

Wer vor dem Abflug noch einkaufen oder genießen möchte, findet seit dem vergangenen Jahr ein vollständig neugestaltetes Einkaufs- und Gastronomiekonzept hinter der Sicherheitskontrolle. Der neue Duty-Free-Bereich bietet auf nahezu doppelter Fläche internationale Marken, Travel-Exclusive-Angebote sowie zahlreiche regionale Spezialitäten aus Franken. Ergänzt wird das Angebot durch einen modernen Gastronomiebereich mit fränkischen Speisen, frisch gezapftem Nürnberger Bier und Kaffee aus der Region. Weitere kulinarische Angebote mit Vorfeldblick hält die Marché Mövenpick Sandwich Manufaktur bereit. Reichlich Auswahl für die Reiselektüre gibt es bei Schmitt & Hahn Buch und Presse.

Chancen für Last-Minute-Urlauber

Wer seinen Sommerurlaub noch nicht gebucht hat, muss nicht verzichten. Nach Einschätzung der Reisebranche erlebt der Last-Minute-Markt in diesem Jahr eine Renaissance. Gute Chancen auf attraktive Angebote bestehen derzeit insbesondere für Reisen in die Türkei, nach Ägypten und Griechenland, wo teilweise noch Kapazitäten verfügbar sind. Besonders flexible Reisende können von kurzfristigen Buchungen profitieren. Das Reisebüro berät gern.

Flughafen Nürnberg